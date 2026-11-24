Zonguldak'ta Öğretmenler Günü çelenk töreni sağanak altında Valilik önünde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Valilik önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Sağanak nedeniyle katılımcılar valilik girişinde toplandı; İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin'in çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle törene katılanlar valilik binasının girişinde toplandı. Keskin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, ellerinde Türk Bayrakları ve flamalarla öğrencilerin de yer aldığı törende saygı duruşunda bulunuldu.
Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı