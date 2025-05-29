Zonguldak'ta Öğretmenin Destekleyici Rolü Duygulandırdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir okulda düzenlenen 1. sınıfa geçiş etkinliğinde duygulandıran anlar yaşandı. Ana sınıfı öğrencilerinin sahnelediği dans gösterisi sırasında bir çocuğun ayakkabısının çıkmasıyla aksayan performans, öğretmen desteğiyle tamamlandı. Öğretmen Gözde Özlem Kıral, partneri sahneden inmek zorunda kalan küçük kızın elinden tutarak dansa eşlik etti.

Etkinlik sırasında sahneye çıkan kız ve erkek çocuklar müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Gösteri sırasında erkek öğrencilerden birinin ayakkabısı çıktı. Partnerinin elini tuttuğu anda eğilen minik öğrenci, ayakkabısının çıkmasıyla zor anlar yaşadı. Durumu fark eden öğretmen Gözde Özlem Kıral sahneye koşarak çocuğun ayakkabısını giydirmeye çalıştı. Ancak dans devam ederken çocuğun ayakkabısı bir kez daha çıktı. Bunun üzerine öğretmen, bu kez çocuğu sahneden alarak dışarı çıkardı. Minik öğrenci, ayakkabısını sahnede bırakıp dışarı yönelirken, partneri olan küçük kız dans eden arkadaşlarına eşlik etmeye çalıştı.

Dansın tamamlanması için sahneye çıktı

Partnerinin sahneden ayrılmasıyla yalnız kalan küçük kıza destek öğretmeninden geldi. Gözde Özlem Kıral, sahneye bir kez daha çıkarak bu kez minik kızla dans etmeye başladı. Elleri havada dans eden küçük kıza eşlik eden öğretmen, gösterinin yarım kalmaması için partnerlik yaptı. Bu sırada ayakkabısı yeniden giydirilen erkek öğrenci sahneye döndü. Öğrencinin yerine geçmesiyle birlikte öğretmen sahneden ayrıldı, dans gösterisi ise kaldığı yerden devam etti.

Etkinliği izleyen veliler, öğretmenin refleksine ve çocuklara verdiği desteğe alkışlarla karşılık verdi. - ZONGULDAK