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Zonguldak’ta öğrencilerin güvenliği için servis araçlarına sıkı denetim

Zonguldak’ta öğrencilerin güvenliği için servis araçlarına sıkı denetim
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Zonguldak’ta, öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla trafik polisleri ve Zonguldak Şoförler Odası iş birliğiyle okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta, öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla trafik polisleri ve Zonguldak Şoförler Odası iş birliğiyle okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sahadaki uygulamalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Kozlu sahil yolunda bulunan Polisevi önünde özel bir kontrol noktası oluşturarak güzergahı kullanan öğrenci servis araçlarını tek tek durdurdu. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde; araçların evrakları, yolcu kapasiteleri, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı ve araçların "okul taşıtı" standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü bu anlamlı çalışmaya Zonguldak Şoförler Odası Başkanı Tunay Keskin de sahada bizzat katılarak destek verdi. Denetim noktasında polis ekipleriyle birlikte mesai harcayan Keskin, şoför esnafına kurallara harfiyen uymaları ve öğrencilerin güvenliğini daima birinci planda tutmaları gerektiği yönünde hatırlatmalarda bulundu. Emniyet yetkilileri, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilmeleri için öğrenci servislerine yönelik uygulanan bu tür denetimlerin, eğitim-öğretim dönemi boyunca kentin farklı güzergahlarında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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