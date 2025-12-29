Haberler

Zonguldak'ta Kar Nedeniyle 81 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı, 6 ilçede toplam 81 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

(ZONGULDAK) - Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede, toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Devrek'te 32, Çaycuma'da 20, Ereğli'de 16, Merkez ilçede 5, Kozlu'da 5 ve Gökçebey'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Kilimli ve Alaplı ilçelerinde ise kapalı köy yolu bulunmuyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Özel İdaresi bünyesindeki 46 iş makinesi ve 128 personel sahada görev yapıyor. Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğü'nden sağlanan greyder ve kanal kazıcılar da destek veriyor.

Ekiplerin, olumsuz hava koşullarına rağmen kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
