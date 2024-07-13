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Zonguldak'ta Kapuz Plajı'na Yoğun İlgi

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Zonguldak'ta havanın sıcak olmasını fırsat bilen yüzlerce vatandaş halk plajı olan Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Zonguldak'ta havanın sıcak olmasını fırsat bilen yüzlerce vatandaş halk plajı olan Kapuz plajına akın etti.

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 27 dereceyi göstermesinin ardından yüzlerce vatandaşlar Kapuz plajına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Tam doluluk oranına ulaşan plajda oturacak yer bile kalmadı. Hava sıcaklığının hafta sonu da artarak devam etmesi bekleniyor.

Can kurtaran Eymen Günaydın, "Gördüğünüz gibi plajını tıklım tıklım kalabalık. Havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar serinlemek için plaja geliyor. Vatandaşlar yüzüyor. Bizde görevimizin başındayız. Boğulma vakaları ara sıra oluyor. Şuanda yok. Gözümüz suda tabi ki. Hafta sonu da kalabalık devam eder" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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