Haberler

Trafik ve ilkyardım haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Trafik ve ilkyardım haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında Bahçelievler İlkokulu'nda öğrencilere 112 acil hizmetleri, ambulans tanıtımı ve trafikte ambulansa yol verme konularında eğitim verdi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından organize edilen Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Bahçelievler İlkokulunda eğitim gören öğrencilere bir dizi etkinlikler yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğünde görevli İlkyardım eğitimcilerinden Merve Ocaklı ve Ramazan Hakan Ayan tarafından minik öğrencilere 112 Acil sağlık Hizmetinin amacı, ambulans ekibi, hangi durumlarda 112'nin aranması konularında ve 112 ekibinin olay yerine gelene kadar neler yapılması gerektiği, trafikte ambulansa yol verilirken uygulanan fermuar sistemi gibi konular hakkında geniş kapsamlı olarak teorik ve sonrasında bilgilendirmeler yaptı. Program kapsamında eğitimciler tarafından öğrencilere ambulans içinde tanıtımlar yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi