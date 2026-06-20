Haberler

Zonguldak'ta huzurevleri için değerlendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta huzurevleri için değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yeni Huzurevleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda eski ve yeni yönetmelik hükümleri karşılaştırıldı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse başkanlığında, yeni Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, Şube Müdürü Ayşe Erdoğan, huzurevi müdürleri ve ilgili meslek elemanları katıldı.

6 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin hususlar ele alındı. Eski ve yeni yönetmelik hükümlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği toplantıda, uygulamada değişen düzenlemeler ve mevzuat kapsamında yürütülen işlemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantının, huzurevi hizmetlerinin daha etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...