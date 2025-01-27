Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Orhan Kaş ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik çeşitli konular ele alındı. Bu kapsamda, terörle mücadelede yürütülen çalışmalar, kaçak maden ocaklarıyla ilgili denetimler, kış şartlarına uygun trafik güvenliği tedbirleri ve mali ile organize suçlarla mücadelede gelinen son durum değerlendirildi.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede devam eden faaliyetler, asayişin genel durumu ve alınması gereken önlemler, düzensiz göçle mücadele çalışmaları ve okul çevrelerinde güvenliği artırmaya yönelik uygulamalar masaya yatırıldı. Siber suçlarla mücadelede kullanılan yöntemler ve planlamalar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantının, Zonguldak il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması için önemli kararların alınması ve uygulamaların gözden geçirilmesi açısından kritik bir rol oynadığı belirtildi. - ZONGULDAK