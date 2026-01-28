Haberler

Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile bir araya gelerek şehirdeki asayiş olaylarını ele aldı. Toplantıda mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirildi ve suçla mücadele için yeni planlar oluşturuldu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen geniş kapsamlı güvenlik toplantısında, Zonguldak genelindeki asayiş olayları ve suç oranları detaylıca incelendi. Emniyet ve Jandarma birimlerinin koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut güvenlik tedbirlerinin sahadaki yansımaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verilirken, önümüzdeki dönemde kamu düzeninin korunmasına yönelik yapılacak planlı uygulamalar ve ek tedbirler kararlaştırıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşın huzuru için kurumlar arası iş birliğinin en üst seviyede devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK

