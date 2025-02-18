Zonguldak'ta Gelişi Güzel Park Eden Araçlara Cezai İşlem
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, cadde üzerinde gelişi güzel park eden araçlara ceza kesmeye devam ediyor. Uyarılara uymayan sürücülerin plakaları tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelişi güzel park edilen araçlara cezai işlem uyguladı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri uygulamalarına devam ediyor. Ekipler bugün cadde üzerine park yapan araçları uyardı. Uyarılara aldırıp etmeyen sürücülerin plakları alınarak cezai işlem uygulandı.
Uygulamaların gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel