Haberler

Çaycuma Devlet Hastanesi ve 112 istasyonlarına gece denetimi

Güncelleme:
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Çaycuma Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık İstasyonlarına ani denetimlerde bulunarak sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başta Çaycuma Devlet Hastanesi olmak üzere bölgede bulunan Acil Sağlık Hizmetleri (112) İstasyonlarına gece geç saatlerde ani denetim ve çalışmaları yerinde görmek için bir dizi ziyaretlerde bulunuldu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün ve beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin ile birlikte Çaycuma Devlet Hastanesi'ne yapılan gece geç saatlerde ani ziyaret ve denetimde hastanenin acil servis, yoğun bakım, ameliyathane ve yataklı servisleri yerinde görüp, hastanede görev yapan sağlık çalışanları yönetici ve personellerden bilgiler alınarak dinlendi ve gerekli notlar aldılar. Daha sonra Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün ve Dr. Bilal Cin tarafından ( 112 ) Başhekimliğine bağlı Çaycuma Perşembe Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Çaycuma Merkez 1 Nolu istasyonda görev yapan denetim ve ziyaret yapılarak bölge hakkında bilgi alınıp personellerin talepleri dinlendi ve gerekli notlar alındı.

Yapılan gece denetimlerinin ardından bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün şöyle dedi:

"Bölgede Çaycuma Devlet Hastanesi ve 112 İstasyonlarından görev yapan Sağlık çalışanlarımı personellerimizin bu özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizim için insan sağlığı her şeyden çok önemli olmakla beraber sağlık çalışanlarımızın çalışmalarını yerinde görmek her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak bundan sonraki süreçlerde periyodik aralıklarla gece ve gündüz ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
