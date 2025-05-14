Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Zonguldak'ta Engelliler Haftası'nda Temsili Asker Uğurlama Konvoyu

Zonguldak'ta Engelliler Haftası'nda Temsili Asker Uğurlama Konvoyu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, özel bireyler için düzenlenen temsili asker uğurlama konvoyu duygusal anlara sahne oldu. Engelli bireyler, hayallerindeki askerlik görevini sembolik olarak deneyimleyerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Zonguldak'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel bireyler için düzenlenen temsili asker uğurlama konvoyu, duygusal anlara sahne oldu.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan bireylerin hayalini kurdukları askerlik görevi, sembolik de olsa gerçek oldu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, temsili askerlik töreni öncesinde şehir merkezinde asker uğurlama konvoyu yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, siren sesleri eşliğinde şehirde kortej oluşturdu. Engelli bireyler askerlik coşkusunu gururla yaşadı.

Konvoy boyunca araçlardan el sallayan temsili askerler, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ailelerin de duygusal anlar yaşadığı törende, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı gösterdi. Etkinliğe katılanlar, bu anlamlı konvoyun özel bireylerin hayatında önemli bir yer edindiğini ifade etti. Asker olma hayali kuran bireyler, bu sembolik görev sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, "Bu özel günde, engelli bireylerimizin hayalini kurdukları askerlik görevine sembolik de olsa adım atmalarını sağlayan bu konvoy, sadece bir tören değil; aynı zamanda herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum ideali için atılmış anlamlıbiradımdır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'a geri döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.