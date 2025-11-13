Zonguldak'ta Emniyet Müdürü Esnaflarla Buluştu

Zonguldak İl Emniyet müdürü Sinan Ergen, Fevzipaşa Caddesi Toptancılar Sokağı'nda esnaflar ile bir araya geldi.

Toptancılar Sokağı esnafı, özellikle sokakta yaşanan trafik ve asayiş sorunlarını dile getirdi. Geceleri aydınlatma yetersizliğinden şikayet eden esnaflar, hem güvenlik hem de huzur açısından sokak lambalarının iyileştirilmesini istedi. Esnaflar, trafiğe kapalı olan sokakta kuryelerin motosikletlerle hız yaptıklarını, yayalar için tehlike oluşturduklarını ve kazalara sebep olabilecek ihlallerin sıkça yaşandığını belirtti. Kurye ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artırılmasını, gerekirse cezai işlemlerin uygulanmasını talep ettiler. Yapılan ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen Ergen, "İstek ve talepleri değerlendirerek elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, Asayiş Şube Müdür Vekili Yasin Çelik ve Trafik Şube Müdür Vekili Mesur Tiryaki de katıldı. - ZONGULDAK