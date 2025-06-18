Zonguldak'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

2024-2025 eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek olması vesilesi ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu ve Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantıları, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan başkanlığında ayrı ayrı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan'ın açılış ve değerlendirme konuşmasıyla başlayan toplantılarda, geride kalan eğitim öğretim yılı bütün yönleriyle değerlendirildi. İlçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile okul müdürlerinin katıldığı toplantılarda; Milli Eğitim Bakanlığının Bütüncül Yaklaşımla; Erdem, Değer, Eylem, Beceriler Çerçevesinde "Köklerden Geleceğe" mottosuyla ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' nin uygulanmasındaki saha izlenimleri, akademik başarı, sosyal-kültürel faaliyetler, mesleki gelişim çalışmaları, öğrenci devamsızlıkları, projeler ve yatırımlar gibi pek çok konu değerlendirildi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Bir yıl boyunca özveriyle çalışan tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek; "2024-2025 eğitim öğretim yılında ilçelerimiz ve okullarımız birçok başarılı çalışmaya imza attı. Akademik başarıların yanı sıra bilim ve teknoloji içerikli projeler ve sosyal projelerde, TÜBİTAK yarışmalarında, kültürel etkinliklerde ve sportif faaliyetlerde önemli sonuçlar elde ettik. Bugün hem bu başarıları takdir ediyor hem de önümüzdeki yıla yönelik hedeflerimizi belirliyoruz. Eğitim, sürekli gelişim isteyen bir alandır. Bu nedenle yapılan her değerlendirme, bizi daha ileriye taşımak için bir fırsat oluşturacaktır" dedi.

Toplantılarda ayrıca elde edilen ulusal ölçekli başarılar paylaşıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin planlamalar, okul güvenliği, rehberlik çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, kurum-kuruluş ve veli iş birliği, yerel projeler ve fiziki altyapı yatırımları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK