Zonguldak'ta Boynuna İp Geçirilen Tavuk Kurtarıldı

Zonguldak'ta boynuna ip geçirilen tavuğu köylüler kurtardı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Özbagı köyünde meydana gelen olayda, kümesteki tavuğun boynuna ip geçiren kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz tespit edilemezken, boğularak ölmek üzere olan tavuğu son anda fark eden vatandaşlar kurtardı. Muhammet Hızarcı'ya ait kümesteki boynuna ip geçirilen tavuğu fark eden vatandaşlar, tavuğun boynundaki ipi çözerek son anda kümes hayvanının son telef olmasının önüne geçti. Geçen ay da benzer bir olaya şahit olduklarını ifade eden köylüler, "Kimin veya kimlerin yaptıklarını bilmiyoruz. Belki de çocukların işidir. Bunu henüz tespit edemedik. İnşallah bir daha böyle bir olaya meydana gelmez sonuçta bunun da bir canı var" diye konuştular. - ZONGULDAK