Zonguldak'ta Beş Mahalle Köy Statüsüne Kavuşarak İlk Seçimlerini Gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla köy statüsüne geçen beş mahalle, ilk kez sandık başına giderek muhtar seçimi yaptı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in köyü olan Ferahlı'da da 170 seçmen oy kullandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, aralarında Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in köyü olan Ferahlı'nın da bulunduğu beş mahalle, köy statüsüne kavuşmalarının ardından bugün ilk kez sandık başına gitti.

İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla, Kasımlı köyüne bağlı Davullar, Çöngelli, Ferahlı ve Ölüce mahalleleri ile Kabalar köyüne bağlı Leller Mahallesi, resmen köy statüsüne geçti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in köyü olan Ferahlı köyünde 170 seçmen, dört muhtar adayı arasından tercih yapmak için sandığa gitti. Adaylar, köyün gelişmesi ve hizmetlerin artması yönünde çalışacaklarını belirtti. Yeni düzenlemeyle 100 yıllık mahallenin adı 'Ölüce' "Güzelyalı" olarak değiştirilirken, vatandaşlar da bugün sandık başına gitti. 127 seçmenli köyde 4 muhtar adayı birlik beraberlik görüntüsü verdiler.

Güzelyalı'da 127 seçmen, dört muhtar adayı arasından seçim yapmak için oy kullandı. Adaylar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yeni köy statüsü kazanan mahallelerde vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren oy verme işlemlerine yoğun ilgi gösterdi. Oy verme işlemlerinin akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
