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Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak’ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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