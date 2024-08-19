Zonguldak'ta Asayiş Uygulamaları ve Denetimler Sonuçlandı

Zonguldak Valiliği, 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan uygulamalar kapsamında 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 1, 10 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca ifade vermesi gereken 30 kişi de tespit edilerek işlem yapıldı. Denetimlerde 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 14 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik yapılan 33 denetim sonucunda 520 metre ray, 10 vinç ve 7 vagon ele geçirildi. Bu denetimler kapsamında 23 ihbar değerlendirildi ve 25 ocak imha edildi.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, 611 uygulama gerçekleştirildi. Bu denetimlerde toplam 14 bin 879 araç ve 10 bin 179 kişi kontrol edildi. Zonguldak genelinde düzenlenen 11 uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 92,3 gram metamfetamin, 0,51 gram esrar, 29 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği, vatandaşların güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK