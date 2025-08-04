Zonguldak'ta Asayiş Toplantısı: Güvenlik Önlemleri ve Suçla Mücadele Ele Alındı

Zonguldak'ta güvenlik önlemlerinin ele alındığı haftalık asayiş toplantısı Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı.

Gündemde; suçla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, trafik denetimleri, terör ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri yer aldı. Ayrıca, organize suçlara yönelik çalışmalar ve siber suçlara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik planlamalar ile orman yangınları konusunda alınan önleyici önlemler de toplantıda kapsamlı şekilde görüşüldü. - ZONGULDAK