Ortaokul öğrencisi Duru, hobisini yaşıtlarına öğretiyor

Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi Duru Özdemir, bir yıl önce hobi olarak başladığı mum yapımını, düzenlediği özel bir atölye çalışmasıyla kendi yaşıtlarına öğretiyor. Okulun son haftalarında 25 arkadaşı için özel bir etkinlik organize eden genç yetenek, kendi hazırladığı mum kaplarını arkadaşlarıyla birlikte tasarlayarak süsledi.

Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Duru Özdemir, eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken arkadaşlarıyla eğlenebileceği bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesine sandalyeler ve masalar yerleştirerek 25 arkadaşına mum yapımı etkinliği gerçekleştiren Özdemir, mum yapımına büyük bir ilgiyle başladığını ve yeteneğini arkadaşlarıyla paylaşmak istediğini belirtti.

Duru Özdemir, etkinliğin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Bu işi yakınlarımdan öğrendim ve severek başladım. Yaklaşık bir yıl boyunca da devam etti. Okulun son haftalarında arkadaşlarıma böyle bir workshop yapmak istedim. Nasıl düşüneceklerini ve nasıl bir fikir üreteceklerini merak ettim. Kapları ben hazırladım, onlar da kendi zevklerine göre süsleyecekler. Deniz kabuklarıyla, bitkilerle ve bisküvi figürleriyle çeşitli mumlar yapıyoruz. Kendi yaşıtlarımla böyle bir etkinlik yapmak çok güzel ve eğlenceli bir duygu."

"Çocuklarımızı sosyal medya gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutuyoruz"

Gazi Ortaokulu Müdürü Tuncay Korku, Duru Özdemir'in yanı sıra diğer etkinlikler hakkında da bilgiler aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Aile Yılı" eğitim yolculuğu kapsamında okulda pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Korku, "Çocuklarımızı desteklemek, hayallerine daha hızlı gitmelerini sağlamak ve kaliteli zaman geçirebilmeleri açısından idare, veli ve öğretmenler olarak birlikte hareket ettik. Bugün de yapılan çalışmaları sergileyecekler. Velilerimizle iletişimimiz çok güçlü oldu ve çocuklarımız sosyal medya gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kaldılar. Yıl boyunca kan bağışı kampanyası, okuma etkinlikleri, seramik, ebru, ağaç dikimi, yapay zeka ve akıl-zeka oyunları gibi sayısız çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kendi inisiyatifleriyle böyle adımlar atmasından dolayı çok mutluyuz. Gelecek sene de bu verimli çalışmalarımıza gerekli önlemleri alarak devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı