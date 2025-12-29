Haberler

Bir hafta yaşam savaşı verdi, hayata tutunamadı

Kürlükler Köyü'nde meydana gelen olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Semih Duysak, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, cenazesi köyünde toprağa verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kürlükler Köyü'nde meydana gelen olayda, hayatını kaybeden 17 yaşındaki Semih Duysak son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Semih Duysak, ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duysak, buradaki ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Duysak, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Semih Duysak'ın cenazesinin, Kürlükler Köyü'nde öğle namazına müteakip toprağa verildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
