Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde veda töreni

Zonguldak önceki dönem Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin için bölge müdürlüğünde veda töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Hasan Keskin'e bugüne kadar bölge müdürlüğüne sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Hasan Keskin ise görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Yeşil Vatan'a hizmet yolunda omuz omuza çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından Sayın Hasan Keskin'e plaket takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca; Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğünden Yenice Orman İşletme Müdürü olarak atanan Bahri Yücel'e, Devrek Orman İşletme Müdürü olarak atanan Ömer Güneş'e, Çaycuma Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanan Selçuk Büyükyılmaz'a, Ulus Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanan İskender Çengelcik'e, Ankara Orman İşletme Saymanı olarak atanan Fatih Kuba'ya ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne Orman Muhafaza Memuru olarak atanan Hacer Çengelcik'e plaketleri takdim edildi.

Veda törenine Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Mehmet Ali Deniz ve Aydın Kırımlı, Öz Orman-İş Sendikası Zonguldak Bölge Başkanı Levent Işıktaş, şube müdürleri ve personel katıldı.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı