Zonguldak İl Müftülüğüne atanan Bayram Danacı, Bayburt'ta personelle vedalaştı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak İl Müftülüğüne atanan Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, müftülük personeli ve Kur'an kursu öğreticileriyle vedalaştı.

Bayburt İl Müftülüğünde düzenlenen veda programında personelle bir araya gelen Danacı, görev yaptığı süre boyunca yürüttükleri çalışmalara katkıları dolayısıyla çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kur'an kursu öğreticileriyle de vedalaşan Danacı, gayretli ve samimiyetli çalışmalarından ötürü öğreticilere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı