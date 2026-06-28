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Karadeniz Ereğli'de Denize Girmek Yasaklandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, can ve mal güvenliği için alınan karara uyulmasını istedi.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçe genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve denizde oluşan tehlikeli durumlar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün ilçe genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan alınan karara titizlikle uymaları istenirken, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için yasağa uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, hava ve deniz şartları normale dönene kadar resmi uyarıların takip edilmesini istedi.

Kaynak: ANKA
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