Zonguldak Ereğli'de Emniyet Müdürü Dalkılıç huzurevi sakinlerine çiçek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çağdaş Toraman, İzmirlioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. İkili, huzurevi sakinlerine çiçek vererek bir süre sohbet etti ve yaşlıların hal ve hatırını sordu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, İzmirlioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla sohbet etti.
Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çağdaş Toraman ile birlikte İzmirlioğlu Huzurevi Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Dalkılıç ve Toraman, yaşlılara çiçek vererek bir süre sohbet etti. Ziyarette huzurevi sakinlerinin hal ve hatırları soruldu.
Program, yaşlılarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı