Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Senato Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senato Toplantısı, öğrenci temsilcilerinin de katılımıyla Devrek Kampüsünde gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senato Toplantısı, BEUN öğrenci temsilcilerinin de katılımıyla Devrek Kampüsünde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalarla ilgili genel değerlendirmelerin ele alındığı toplantıda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yönetsel faaliyet ve gelişmelerle ilgili olarak genel bir sunum gerçekleştirdi. Mevcut çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinin, değerlendirme tartışmalarının gerçekleştirildiği Senato Toplantısında özellikle YÖKAK Ziyareti, 2025 Bahar Şenlikleri ve yaklaşan mezuniyet törenleri ile ilgili güncel durum ve yapılması gerekenler detaylı bir biçimde ele alındı. Toplantıda ayrıca BEUN Senato Üyesi Öğrencileri; Doğukan Kilcioğlu, Murtaza Zülfikar Kıcıman ve Elif Nur Özsoy da yer aldı. Böylece Senato Toplantısı'nda öğrenci temsilcilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilebilecek eylemler de irdelendi.

Senato Toplantısı sonrasında değerlendirme konuşması gerçekleştiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "BEUN olarak daima Üniversite yönetimiyle öğrencilerimiz arasında sıkı bağlar kurarak öğretim faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası standartları gözeterek ilerletmek, geliştirmek istiyoruz. Bu maksatla her Senato Toplantımızda gerçekleştirdiğimiz üzere öğrenci temsilcilerimizle bir araya gelerek onların talep ve beklentileri doğrultusunda atabileceğimiz adımları birlikte değerlendiriyoruz. Bugün Senato toplantımızı Devrek Kampüsümüzde gerçekleştirerek hem meslek yüksekokullarımız ve burada öğrenim gören öğrencilerimizle bir araya gelmek hem de Üniversitemiz içindeki akademik ve idari personelimizin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek arzusundayız. Bu minvalde aldığımız kararla da bundan sonra her Senato Toplantımızı farklı bir kampüsümüzde gerçekleştirerek öğretim faaliyetlerimizi en etkin ve bütüncül perspektifle geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugünse bilhassa YÖKAK Ziyareti, Bahar Şenlikleri ve yaklaşan 2025 Mezuniyet Törenlerimiz ile ilgili olarak son gelişmeleri değerlendirdik. Öğrencilerimiz için tüm bu sürecin faydalı, güzel ve eğlenceli geçebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Son derece faydalı ve verimli geçen toplantımızın başta kıymetli BEUN öğrencileri olmak üzere tüm akademik ve idari personelimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Devrek Kampüsünde gerçekleşen BEUN Senato Toplantısı, toplantı sonunda BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer'in Devrek Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerle ilgili bilgi almasının ardından son buldu. - ZONGULDAK