Zonguldak BEUN'da Pizza Workshop Etkinliği Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), gastronomi alanında farkındalık oluşturan bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Uygulama Mutfağında düzenlenen "Undan Hamura Pizzanın Serüveni-Pizza Workshop" programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İhsan Kazkondu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Workshop, Türkiye'nin seçkin pizza şeflerini BEUN'da bir araya getirdi. 2024 Türkiye Pizza Şampiyonası 1'incisi Ramazan Baca, 2024 Akrobasi Pizza Şampiyonası 1'incisi Ceyhun Filiz, Pizza Şefi İbrahim Satan ve Pizza Şefi Veli Gözel, öğrencilerle birlikte pizzanın ustalık gerektiren yolculuğunu paylaştı.

Programın ilk gününde söyleşi gerçekleştirilirken ikinci günde öğrenci ve katılımcılar uygulamalı pizza yapma deneyimi kazanma fırsatı buldu. İki gün süren program hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, gastronominin yalnızca bir mutfak faaliyeti değil; kökü kültüre, emeğe ve sanata dayanan bir bütün olduğunu vurgulayarak şu sözleri ifade etti:

"Bugün burada yalnızca bir pizza yapmıyoruz; undan hamura, hamurdan sanata uzanan bir emeği deneyimleyerek kazanıyoruz. Gastronomi eğitimi, teorik bilgilerin ötesine geçmeli; uygulayarak, hissederek, üreterek gelişmeli. Öğrencilerimizin, alanlarında Türkiye şampiyonlukları bulunan değerli şeflerle aynı tezgahta çalışması onlar için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle bugün öğrencilerimiz yalnızca pizza yapmayı öğrenmediler. Aynı zamanda mutfak kültürünün en önemli yapı taşını meydana getiren sabrı, emeği ve deneyimi de elde ettiler. Kendilerini mesleki anlamda geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak böylesine anlamlı uygulamalara çok değer veriyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak her alanda olduğu gibi gastronomide de yenilikçi, nitelikli ve uygulamaya dayalı eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Usta şefler tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde öğrenciler: Hamur yoğurmanın inceliklerini, pizza tabanının doğru açılma tekniklerini, doğru malzeme seçimi ve lezzet dengelerini ve profesyonel fırın kullanımını birebir deneyimleme fırsatı buldu. Şefler, ulusal şampiyonalara uzanan serüvenlerini anlatarak öğrencilerin mesleki vizyonuna katkı sağladı. Workshop boyunca mutfakta keyifli ve coşkulu anlar yaşandı.

Gastronomi alanında öğrencilere pratik ve profesyonel deneyimler kazandıran program, hazırlanan pizzaların tadım etkinliğiyle sona erdi. Hem söyleşi hem de uygulamalı kısım, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. - ZONGULDAK