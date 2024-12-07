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Zonguldak BEÜ Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Çalıştayı'na Katıldı

Zonguldak BEÜ Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Çalıştayı'na Katıldı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Deneyim Paylaşım Çalıştayı 2' programına katıldı. 60 üniversiteden 200'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen çalıştay, yükseköğretim kalitesini artırma ve akreditasyon süreçlerini değerlendirme amacı taşıdı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Kalite Koordinatörlüğü, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Deneyim Paylaşım Çalıştayı 2" programına katıldı.

Gazi Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen programa, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen BEUN Genel Sekreteri ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Safi Öz, BEUN Kalite Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş ve Öğr. Gör. İdil Özkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Feray Çiçek ile BEUN akademisyenlerinden Öğr. Gör. Cemil Toprak ve Öğr. Gör. Aydın Olcay Özkan katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu'nda yapılan programda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, üniversite rektörleri, dekanlar, YÖKAK akademik uzmanları, kalite koordinatörleri, daire başkanları, akademisyenler ve konuklar yer aldı.

60 farklı üniversiteden 200'den fazla katılımcının yer aldığı programda yükseköğretimin kalitesini artırmak, üniversitelerin akreditasyonlarını ve adaylık süreçlerini değerlendirmek, üniversitelerin daha ileriye taşınmasında öğrencilerin kaliteli eğitim almalarında çalışmalar yapmak, topluma katkıda bulunmak ve araştırma faaliyetlerinde üst düzey performans sağlamak amaç edinilerek değerlendirmede bulunuldu.

Açılış konuşmaları ve değerlendirmelerin ardından çalıştay; liderlik, yönetişim ve kalite, araştırma ve geliştirme, eğitim ve öğretim, toplumsal katkı başlıklarında grup çalışmaları ve soru-cevap bölümüyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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