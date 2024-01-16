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Zonguldak Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor

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Zonguldak Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sabahın ilk saatlerinden itibaren dükkanlara uygulama yapıyor ve kaldırım işgali yapan esnaflara uyarılarda bulunuyor. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler sabahın ilk saatlerinde itibaren dükkanlara uygulama yaptı. Zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnaflara uyarılara bulundu. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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