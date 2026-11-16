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Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu, özel bireyleri merkezde ziyaret etti

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Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu, özel bireyleri merkezde ziyaret etti
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Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı merkezde özel bireyleri ziyaret etti. Ziyarette engelli hakları ve toplumsal farkındalık üzerine paylaşımda bulunuldu; merkez müdürlüğü komisyon üyelerine teşekkür etti.

Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlügü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan özel bireyleri ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette komisyon üyeleri, merkezde hizmet alan bireylerle bir araya gelerek yakından ilgilendi.

Buluşmada engelli hakları, toplumsal farkındalık ve engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit ve etkin katılımının önemi üzerine paylaşımlarda bulunuldu.

Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaretleri ve özel bireylere gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyelerine teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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