Haberler

Zeytinyağında sahte fiyat uyarısı

Zeytinyağında sahte fiyat uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, internetten satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatının hakiki ürünün toptan fiyatını geçtiğini belirterek, tüketicileri bilinçli alışveriş ve denetim konusunda uyardı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, internet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatlarının, üreticiden çıkan gerçek zeytinyağının toptan fiyatlarını geçtiğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Diker, yeni sezon öncesinde piyasada sahte ve tağşişli zeytinyağı satışlarının arttığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları piyasa araştırmalarında dikkat çekici bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Diker, internet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatlarının dahi üreticiden alınan hakiki zeytinyağının toptan satış fiyatlarının üzerine çıktığını söyledi. Toptan zeytinyağı fiyatının 240 liradan başladığını belirten Diker sahte ve tağşişli yağların sanal ortamlarda 300 TL üzerinde satıldığını ifade etti.

Tüketicilerin yalnızca fiyat kriterine göre hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Diker, zeytinyağı alırken ürünün kaynağına, üreticisine ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahte ve tağşişli ürünlerin hem tüketici sağlığını tehdit ettiğini hem de gerçek üreticilerin emeğine zarar verdiğini belirten Diker, denetimlerin artırılmasının ve tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasının önem taşıdığını kaydetti.

Yeni hasat sezonu öncesinde üreticilerin büyük emek harcadığını belirten Diker, gerçek zeytinyağının korunmasının hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu

Hastane bahçesinde ölü olarak bulunan şahıs bakın kim çıktı
Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı

Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi
Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş

Ailesinin haberi yoktu! Facia gemisine binme nedeni kahretti
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor