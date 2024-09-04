Zihinsel Engelli Genç Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, 20 yaşındaki zihinsel engelli gence sürpriz yaparak hem polis olma hayalini gerçekleştirdi hem de ekip aracıyla gezdirerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Dilek (47) ve İdris Torlak (49) çiftinin zihinsel engelli oğulları Caner Torlak'ın (20) "polis olma" hayalini gerçeğe dönüştürdü. Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan Torlak ailesini ziyaret eden polis ekipleri, Caner'e polis üniforması hediye ederek hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Polis üniformasını büyük bir sevinçle giyen Caner, polis memurlarıyla birlikte ekip aracıyla mahallede tur attı. Ziyaret sırasında yaş pasta kesilerek bu özel gün kutlandı. Caner'e, ayrıca çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Caner'in annesi Dilek Torlak oğlunun polis kıyafetine olan ilgisini daha önce polislere ilettiğini belirterek, "Bir gün bakkala gelen polis arkadaşlara, oğlumun polis olma hayalinden bahsetmiştim. Sağ olsunlar, Caner'e bu mutluluğu yaşattılar. Oğlum çok özel ve hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduk" dedi.

Babası İdris Torlak ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün oğlumuz için unutulmaz bir gün oldu. Polislerimiz Caner'e polis kıyafeti giydirdiler ve onun en büyük hayalini gerçekleştirdiler. Devletimizin ve polislerimizin her zaman yanımızda olduğunu bilmek gurur verici. Çok teşekkür ediyoruz."

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin bu anlamlı ziyareti, aileye ve Caner'e unutulmaz bir gün yaşattı. - KIRIKKALE