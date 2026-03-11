Haberler

Ziggurat Öğrenci Topluluğu, 15. Kuruluş Yılını İftar Programıyla Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziggurat Öğrenci Topluluğu, 15'inci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği anlamlı iftar programıyla kutladı. Sevgi evlerinde yaşayan çocuklar, huzurevi sakinleri ve üniversiteli gençler aynı sofrada buluşarak kuşaklar arası dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koydu.

(İZMİR) - Ziggurat Öğrenci Topluluğu, 15'inci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği iftar programıyla kutladı. Sevgi evlerinde yaşayan çocuklar, huzurevi sakinleri ve üniversiteli gençler aynı sofrada buluşarak kuşaklar arası dayanışmanın örneğini ortaya koydu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2011 yılında kurulan Ziggurat Öğrenci Topluluğu, kuruluşunun 15. yılını anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğiyle kutladı. Topluluk, düzenlediği özel iftar programında sevgi evlerinde yaşayan çocukları, huzurevinde yaşayan büyükleri ve üniversitedeki gençleri aynı sofrada buluşturdu.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda katılımcılar yalnızca bir iftar yemeğini paylaşmakla kalmadı; aynı zamanda sohbet ederek, hikayelerini anlatarak ve birlikte vakit geçirerek kuşaklar arası bir bağ kurdu.

Ziggurat gönüllüleri, 15 yıldır gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasını teşvik eden çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu yılki kutlamayı özellikle kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ile büyüklerin deneyimleri aynı ortamda buluştu.

Program kapsamında ayrıca Ziggurat Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan "Geleceğe Bırakılan İzler" adlı sosyal sorumluluk projesi de tanıtıldı. Proje, gençlerin toplumsal duyarlılıklarını artırmayı ve toplumun farklı kesimleri arasında kalıcı bağlar kurulmasını amaçlıyor. Proje çerçevesinde gönüllü gençler, çocuklar ve yaşlılarla bir araya gelerek ortak etkinlikler düzenlemeyi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Ekibin Kurucu Başkanı Onurcan Yazıcı, 15 yıllık süreçte birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ve farklı kurumlarla iş birlikleri yürüttüklerini belirterek, bundan sonraki dönemde de topluma değer katan çalışmalar üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekibin 15'inci yıl iftar programı, farklı kuşakları aynı sofrada buluşturan anlamlı bir dayanışma örneği olarak katılımcıların hafızasında yer etti.

Kaynak: ANKA
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz

Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz