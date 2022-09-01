Zeytinburnulular seçimini yaptı

Zeytinburnu Belediyesi'nin, eski emniyet binasının yerine inşa edeceği spor merkezindeki branşları belirlemek için oluşturduğu ankete yaklaşık 24 bin Zeytinburnulu vatandaş katıldı. 4 bin 851 oyla öncelikli tercih fitness branşı oldu.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte yıkımına başlanan eski emniyet binasının yerine Zeytinburnulular için yepyeni bir spor merkezinin inşa edileceği Zeytinburnu Belediyesi tarafından daha önce duyurulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle tamamlanacak olan merkezde, birçok spor dalında eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Spor branşlarının oluşturulması konusunda kararı ilçede ikamet eden vatandaşlara bırakan Zeytinburnu Belediyesi, resmi internet sitesinde başlattığı anketlerin sonuçlarını yayımladı. "Yeni Spor Merkezimiz Hangi Branşlar Olsun" başlığıyla açılan ankete, toplamda 23 bin 827 vatandaş katılım gösterdi. 4 bin 851 oyla birinci sırada fitness branşı yer alırken; 2 bin 161 oyla okçuluk ikinci, bin 738 oyla pilates branşı da üçüncü tercih oldu. Ankette tercih edilen diğer spor branşları ise; bin 544 oyla reformer (aletli pilates), bin 496 oyla zumba, bin 490 oyla jimnastik, bin 433 oyla masa tenisi, bin 382 oyla tekvando ve bin 86 oyla karate oldu. - İSTANBUL