Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı

Zeytinburnu'nda Özel Hastanede Şüpheli Bebek Ölümü İddiası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda bir özel hastanede doğum yapan ailenin bebeği, hastane yöneticilerinin başka bir hastaneye sevk etmek istemesi sırasında hayatını kaybetti. Aile, bebeğin ihmaller sonucu öldüğünü belirterek hastane hakkında şikayette bulundu.

Zeytinburnu'nda özel hastanede şüpheli bebek ölümü iddiası

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda özel hastanede doğan bir bebeğin, iddiaya göre başka hastaneye sevk edilmek istenirken öldüğü öğrenildi. Bebeğin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden aile, karakola giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde yaşayan Aladdin Taşdemir ve Feride Taşdemir çifti 4'üncü çocuklarını kucaklarına almayı beklerken, 16 Ocak'ta doğum zamanı gelen anne Taşdemir Zeytinburnu'nda bulunan Sante Plus Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek sezaryen ile dünyaya geldi. İddiaya göre, ailenin ismini Hamza koymak istedikleri bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. 17 Ocak'ta hastane görevlileri, herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek taburcu işlemlerini başlattı. İddiaya göre, son defa kontrol edilmek istenen Hamza bebek ailesinden alınarak başka odaya götürülüp 4 saat bekletildi. Bu süre zarfında bebeğin sağlık durumunu ısrarla soran aileye herhangi bir bilgi verilmedi. Hastane yönetimi aileye bebeği Avrasya hastanesine sevk etmek istediklerini söyledi. Sevk edilen özel hastane ise edindiği bilgiler neticesinde bebeğin öldüğünü öğrenince sevki kabul etmedi. Daha sonra Sante Plus Hastanesi aileye bebeğin öldüğünü söyledi. Ardından olayı şaibeli bulan aile karakola giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan hayatını kaybeden Hamza bebek, otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından bebeğin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Olayla ilgili konuşan bebeğin babası Aladdin Taşdemir, "Eşimi ayın 16'sında Zeytinburnu Sante Plus Hastanesi'ne götürdük. Orada sezaryenle doğum yaptı. Çocuk sapasağlam dünyaya gelmiş, hiçbir rahatsızlığı yoktu. Annesi çocuğu emziriyordu, sıkıntı yoktu. Ayın 17'sinde taburcu edeceğiz dendi bize. Hanım çıkmadan önce son defa muayene etmelerini istemiş. Sonra bebeği alıp başka odaya götürdüler. Bebeği geri de vermediler, bir şey de söylemediler. Çocuğunuz iyi bir şey yok dendi ama orada 3-4 saat kaldı. Orada ne oldu bilmiyorum. Hastanede malzeme yetersizliği var. Hastaneye girdiğimizde ısıtıcıları yanmıyordu, 2-3 saat soğukta kaldık. Entübe yok. Götürdükleri yerde 3-4 saat kaldıktan sonra çocuğunuzu Avrasya Hastanesi'ne hastaneye sevk edeceğiz denildi. Çocuğun normalde hiçbir şeyi yokken diğer hastaneye sevk edilirken işi bitmişti. Bize ölüm nedeniyle ilgili bir şey söylenmedi. Sonra karakola gidip şikayette bulunduk" dedi.

Zeytinburnu'nda Özel Hastanede Şüpheli Bebek Ölümü İddiası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - Yerel
img

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Canlı anlatım! Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı

İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.