Zelenskiy: Çernobil’in 40. yılında nükleer terör uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde 1986'da meydana gelen facianın 40. yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, "Kırk yıl önce dünya, en büyük nükleer felaketlerden biriyle karşı karşıya kaldı. Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktörü patladı. Büyük miktarda radyoaktif madde çevreye yayıldı. Yüz binlerce insan, bu trajedinin sonuçlarıyla yıllardır mücadele ediyor" dedi.

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe 1986 yılında meydana gelen patlamanın ardından yaşanan facianın üzerinden 40 yıl geçti. Tarihin en büyük nükleer kazalarından biri olarak kabul edilen facia nedeniyle büyük miktarda radyoaktif madde atmosfere yayıldı. Radyoaktif bulutlar sadece Sovyetler Birliği'ni değil, Avrupa'nın büyük bölümünü etkiledi. Kazanın hemen ardından patlama ve akut radyasyon sendromu nedeniyle yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Ancak felaketin asıl etkileri yıllar içinde ortaya çıktı. Yıllar boyunca binlerce ek kanser vakası tespit edilirken, uzun vadede bu duruma bağlı olarak on binlerce ölüm gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, facianın 40. yılı için bir mesaj yayımladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırk yıl önce dünya, en büyük nükleer felaketlerden biriyle karşı karşıya kaldı. Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktörü patladı. Büyük miktarda radyoaktif madde çevreye yayıldı. Yüz binlerce insan, bu trajedinin sonuçlarıyla yıllardır mücadele ediyor. Radyasyonu kontrol altına almak için yıkılan reaktörün üzerine bir lahit inşa edildi. Daha sonra 40'tan fazla ülke, yeni felaketleri önlemek amacıyla bu yapıyı Yeni Güvenli Kapsama ile çevreledi" dedi.

Oluşturulan iki yapının radyoaktif sızıntı ve kirlenmeye karşı koruma sağladığını belirten Zelenskiy, "Bunların bakımı ve korunması herkesin ortak çıkarınadır. Ancak Rusya, yürüttüğü savaşla dünyayı bir kez daha insan kaynaklı bir felaketin eşiğine getiriyor. Rus-İran yapımı 'Shahed' dronları düzenli olarak santral üzerinde uçuyor ve bunlardan biri geçen yıl koruyucu yapıya isabet etti. Dünya, bu nükleer terörün sürmesine izin vermemeli ve bunu engellemenin en etkili yolu Rusya'yı bu pervasız saldırıları durdurmaya zorlamaktır. Bu trajedinin ardından yürütülen çalışmalarda hayatını kaybeden herkesi anıyoruz. Çernobil felaketinin tüm kurbanları huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı