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Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi

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Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit, 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi.

Danıştay Başkanlığında mevcut başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görevinin sona ermesinin ardından seçime gidildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit, 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi. - ANKARA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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