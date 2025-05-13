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Zehir Tacirleri Adıyaman'da Tutuklandı

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Adıyaman'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 16 bin 660 adet uyuşturucu hap ile yakalanan iki şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Zehir tacirleri polisten kaçamadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, binlerce adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince A.Ç ve M.C isimli şahıslar a yönelik operasyon yapıldı. Her iki şahsa yapılan operasyonda 16 bin 660 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Yerel
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