Zararlılara Karşı Tuzak Takibi İle Etkin Mücadele

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarındaki zararlılara karşı etkin bir mücadele yürütmek amacıyla zararlı kesafet takibi için asılan tuzakları düzenli olarak kontrol ediyor.

Tuzakların yerleştirildiği alanlarda yapılan detaylı incelemeler, çiftçilere gerekli bilgiler sunarak erken müdahale imkanı sağlıyor. Ekipler, tarım ürünlerinin sağlığını korumak ve verimliliği artırmak için bu tuzakları belirli aralıklarla gözden geçirerek, zararlı organizmaların durumunu ve yoğunluğunu tespit ediyor. Zararlılarla mücadelede en etkili yöntemler arasında ön sıralarda gelen tuzak takibinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olduğunu belirten yetkililer çiftçileri de bilgilendirerek tarımsal mücadele yöntemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. - AYDIN