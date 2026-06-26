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Müslüman olan Zambiyalı Singoma Musa ismini aldı

Müslüman olan Zambiyalı Singoma Musa ismini aldı
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Kayseri'de yaşayan Zambiya vatandaşı Dominic Singoma, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak 'Musa' ismini aldı.

Kayseri'de yaşayan Zambiya vatandaşı Dominic Singoma, Müslüman olarak 'Musa' adını aldı.

Zambiya vatandaşı 28 yaşındaki Dominic Singoma İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Müslüman oldu. İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Mustafa Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın, İslam'ın temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Dominic Singoma'nın şehadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu.

İl Müftüsü Ayvaz, İslam dininin barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu belirterek, ihtida eden Musa'yı tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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