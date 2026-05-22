Zafer Partisi Elazığ İl Başkanlığı'ndan CHP Elazığ İl Başkanlığı'na Destek Ziyareti

Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptaline ilişkin, "Parti olarak demokratik iradeye gölge düşüren, siyaseti yargı tartışmaları üzerinden şekillendirmeye çalışan her anlayışın karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Serra TAYLAN

Zafer Partisi Elazığ İl Teşkilatı, CHP İl Elazığ Başkanlığı'na destek ziyaretinde bulundu.

Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "mutlak butlan" adı altında yürütülen tartışmaların, Türk siyasetinde yeni kriz alanları oluşturduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Halkın iradesiyle şekillenmesi gereken siyasi süreçlerin hukuki tartışmalar üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılması kabul edilemez bir durumdur. Siyaseti milletin iradesinden uzaklaştıran her türlü girişim demokrasiye zarar vermektedir."

Türkiye'nin ihtiyacı eski tartışmaları yeniden gündeme taşımak değil, ekonomik sorunlara, gençlerin gelecek kaygısına ve milletimizin yaşadığı sıkıntılara çözüm üreten milli bir siyaset anlayışıdır. Zafer Partisi olarak demokratik iradeye gölge düşüren, siyaseti yargı tartışmaları üzerinden şekillendirmeye çalışan her anlayışın karşısında olmaya devam edeceğiz."

Omrak, ziyaretin karşılıklı fikir alışverişi ve demokratik siyasi kültür açısından önemli olduğunu belirterek CHP Elazığ İl Başkanlığı'na misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
