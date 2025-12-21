Haberler

Zafer Partisi Antalya İl Başkanlığı'na Gencay Ağyurt Atandı

Zafer Partisi Antalya İl Başkanlığı'nda eski başkan Yasin Ünal, görevi Gencay Ağyurt'a devretti. Ağyurt, ataması ile ilgili yaptığı açıklamada partinin değerlerine olan bağlılığını vurguladı.

(ANTALYA) - Zafer Partisi Antalya İl Başkanlığı görevi Yasin Ünal'dan Gencay Ağyurt'a geçti.

Zafer Partisi Antalya İl Başkanlığı'nda bayrak teslimi yapıldı. Eski İl Başkanı Yasin Ünal, görevi Gencay Ağyurt'ta teslim etti. Ağyurt'un atamasını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Zafer Partisi Antalya teşkilatı ile yaptığı kahvaltı programında duyurdu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ağyurt, "Türk milletinin en önemli iki kutsalı ve namusu vardır; biri bayrak, ikincisi sancak. Zafer Partisi'nin Antalya sancağını büyük bir şeref ve onurla devralıyorum. Bu sancağı namus belledik. Namusum gibi koruyacağıma büyük Türk milleti huzurunda söz veriyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
