Zafer Bayramı Tepebaşı'nda Coşkuyla Kutlanacak

Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 5 farklı mahallede 5 farklı sanatçıyla coşku ile kutlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ile kent halkını buluşturmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı da belediye tarafından 5 farklı mahallede 5 farklı sanatçı ile düzenlenecek konserler ile kutlanacak.

30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Uluönder Mahallesi Muammer Uludemir Sanat Parkı İçi Amfi'de Zeynep Ulusoy, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Piyade Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe önünde Murat Şan, saat 20.30'da Çamlıca Mahallesi Tombakzade Futbol Sahası'nda Nurcan Yılmaz, Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe önünde Salim Özkara ve Yenibağlar Mahallesi Kum Saha Bağlar Parkı'nda ise Nova (Rock Grubu) Eskişehirlilerle buluşacak.