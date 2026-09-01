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Kahta'da Teknecilerden Liman Talebi

Kahta'da Teknecilerden Liman Talebi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı'nda faaliyet gösteren tekne sahipleri, zabıta denetimlerinin ardından teknelerin güvenli bağlanabileceği modern bir liman yapılmasını talep etti. Tekneciler, denetimlere karşı olmadıklarını ancak öncelikle liman sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, yetkililerden çalışma başlatılmasını istedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı sahilinde faaliyet gösteren tekne sahipleri ve balıkçılar, zabıta ekiplerinin denetim ve uyarılarının ardından teknelerin güvenli şekilde bağlanabileceği bir liman yapılmasını istedi.

Kahta'da faaliyet gösteren özel tekne sahipleri ve balıkçılara yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kayıt ve gerekli resmi evrakı bulunmayan tekneler konusunda uyarıda bulundu.

Eksik evrak ve kayıt işlemlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanması istenirken, gerekli şartları yerine getirmeyen tekne sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacağı ve cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Zabıtanın uyarısının ardından açıklama yapan tekneciler ise denetimlere karşı olmadıklarını belirterek, ilçede teknelerin bağlanabileceği düzenli ve güvenli bir limanın bulunmamasının önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

Balıkçı tekneleri, tur tekneleri ve sürat teknelerinin barınabileceği uygun bir liman alanının oluşturulması gerektiğini ifade eden tekneciler, teknelerin güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için öncelikle bu sorunun çözülmesini istedi.

Tekneciler, "Denetim yapılmasına karşı değiliz. Ancak teknelerin bağlanabileceği bir liman yok. Önce tekneler için uygun ve güvenli bir liman alanı oluşturulmalı, ardından evrakı ve kaydı bulunmayan tekneler hakkında gerekli işlemler yapılmalı. Gerekirse şartları taşımayan tekneler baraj alanından kaldırılarak çekilsin" ifadelerini kullandı.

Atatürk Barajı kıyısının turizm ve balıkçılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten tekne sahipleri ve balıkçılar, ilçeye modern bir liman kazandırılmasının hem bölgedeki tekne trafiğinin düzenlenmesine hem de turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Tekneciler, baraj sahilinde balıkçı, tur ve sürat teknelerinin güvenli şekilde kullanabileceği bir liman yapılması için yetkililerden çalışma başlatılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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