Zabıta teşkilatından esnaf ve vatandaşlara jest

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi, Uzun Çarşı ile AVM'lerde vatandaşlar ve esnaflara lavanta çiçeği hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi, Uzun Çarşı ile AVM'lerde vatandaşlar ve esnaflara lavanta çiçeği hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 'Zabıta Haftası' münasebetiyle Çark Caddesi, Uzun Çarşı ve şehirdeki AVM'lerde vatandaşla ve esnaflara lavanta çiçeği dağıttı. 196 yıldır aralıksız bir şekilde vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla mücadele Zabıta teşkilatı, her yıl Eylül ayının ilk haftasında Zabıta Haftası'nı çeşitli programlarla kutluyor. Zabıta üniformalı ekiplerin lavanta hediyesi vatandaşların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Büyükşehir Zabıta Teşkilatının bu anlamlı hareketi sonrası Sakaryalı vatandaşlar, ekiplerin Zabıta Haftası'nı kutlayarak, başarı dileklerini paylaştı.

Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "196 yıldır vatandaşlarımızın hizmetinde; onların güvenliği, iyiliği, huzuru ve sağlığı için büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Şehrimizde halkla iç içe, şehrin huzuru ve güvenliği için çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Zabıta teşkilatı olarak şehrimizin cadde ve sokaklarında, alışveriş merkezlerinde bizi güler yüzleriyle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatımızın 196. yılı kutlu olsun" denildi. - SAKARYA