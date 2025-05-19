Zabıta Ekibi Park Halindeki Araca Akü Takviyesi Yaptı

Zabıta Ekibi Park Halindeki Araca Akü Takviyesi Yaptı
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Bilecik'te park halinde aküsünde sorun oluşan bir sürücünün imdadına zabıta ekipleri yetişti. Zabıta, aracın marşının basmaması üzerine akü takviyesi yaparak sorunu çözdü.

Bilecik'te park halinde aküsünde bir sorun oluşan sürücünün imdadına zabıta yetişti. Zabıta aracından şahsın aracına akü takviyesi yapan zabıtalar takdir topladı.

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde park halindeki bir aracın sürücü aracın başına geldiğinde marşın basmadığı gördü. Sürücüsü çevreden akü takviyesi yapmak için araç ararken, o esnada devriye gezen zabıta ekipleri sürücünün yardımına yetişti. Zabıta aracını aracın önüne yanaştıran zabıtalar yolda kalan araca akü takviyesi yaparak, aracın çalışmasını sağladılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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