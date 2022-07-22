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Yüzmekten bitkin düşen domuzu balıkçılar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Oktay Çayırlı - Yerel
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Yüzmekten bitkin düşen domuzu balıkçılar kurtardıMUĞLA Muğla'nın Milas ilçesinde denizde yüzen ve bitkin durumda olan domuz, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Yüzmekten bitkin düşen domuzu balıkçılar kurtardı

MUĞLA Muğla'nın Milas ilçesinde denizde yüzen ve bitkin durumda olan domuz, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Güllük Mahallesi'nde gece gündüz ayırt etmeksizin sokaklarda gezen, apartmanların bahçesinde uyuyan domuzlar bu kez denizde yüzerken görüldü. Yiyecek ya da su bulmak için insanların yaşam alanlarına inen ve zaman içerisinde yaşam alanlarına adapte olan domuz sürülerini besleyen Güllük halkı, son dönemlerde sık sık görmeye alışkın olduğu domuzlarla bu kez denizde karşılaştı.

Güllük Mahallesi'nde, balıkçılar sabahın erken saatlerinde denizde yüzen domuz ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıdan epey uzaklaşan ve yorulduğu gözlemlenen domuzu kıyıya çıkaran balıkçılar "Geceleri görüyorduk ama gündüz vakti plaja indiklerini hiç görmemiştik" diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.

Tekne sahipleri tarafından denizden çıkarılan domuz, daha sonra tedavi edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - Yerel

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