Yusufeli'nde Çocuk Hakları Programı Büyük İlgi Gördü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, çocukların sosyal bilinç düzeyini yükseltmek, temel haklarını öğretmek ve sanatsal becerilerini teşvik etmek amacıyla Yusufeli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Çocuk Hakları' programında sahne alan çocukların seslendirdiği şarkılar ve enstrümanlar eşliğinde oluşturduğu ritimler, izleyicilerden tam not aldı.

Yusufeli Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'Çocuk Hakları Programı', ilçe genelinde yoğun katılımla gerçekleşti. Çocukların sosyal farkındalığını artırmak, haklarını tanımalarını sağlamak ve onların sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla organize edilen program, ilçede bayram havası oluşturdu. Programda sahne alan minik solistler, hazırladıkları şarkıları büyük özgüvenle seslendirdi. Salonu dolduran aileler, çocuklarının performansları sırasında sık sık alkışlarıyla destek verdi. Miniklerin sahne aldığı anlar, çocukların yetenekleri ve özgüvenleri açısından örnek niteliğinde görüntülere sahne oldu. Programda sahne alan çocukların seslendirdiği şarkılar ve enstrümanlar eşliğinde oluşturduğu ritimler, izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliğe Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ile İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Semih Gürkan da katılarak çocuklara moral verdi. Başkan Demirci, çocukların toplumun en değerli hazinesi olduğunu vurgulayarak, çocuk haklarına dikkat çeken programın önemine değindi. Yüzbaşı Gürkan da çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, her zaman onların yanında olduklarını dile getirdi. Etkinlik, hem çocukların hem de ailelerin unutulmaz bir gün yaşamasını sağladı.