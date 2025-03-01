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Yusuf Yetiş, Diyarbakır'daki Tüm Camilerde Teravih Namazı Kılıyor

Yusuf Yetiş, Diyarbakır'daki Tüm Camilerde Teravih Namazı Kılıyor
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44 yaşındaki Yusuf Yetiş, 4 yıldır her Ramazan teravih namazını farklı camilerde kılarak ve Kur'an-ı Kerim okuyarak mukabeleye katılıyor. Amacı, insanları ibadetlerini ve Ramazanı dolu dolu yaşamaya teşvik etmek.

Diyarbakır'da 44 yaşındaki Yusuf Yetiş, 4 yıldır teravih namazını her gün farklı bir camide kılarak mukabeleye katılıp Kur'an-ı Kerim'i okuyor.

Sur ilçesinde başlayıp 4 yıldır Diyarbakır'daki tüm camileri liste haline getirip buralarda teravih namazını kılıp mukabelelere katılan Yusuf Yetiş, Kur'an-ı Kerim de okuyor. Çevresine örnek olan ve takdirle karşılanan Yetiş, Ramazanı dolu dolu yaşadığını belirtti. Yetiş, "Her Ramazan ayında Diyarbakır'daki tüm camileri gezip teravih namazını kılıyor ve mukabeleye katılıyorum Kur'an-ı Kerim mukabeleye katılıyorum" dedi.

Amacının insanları teşvik etmek olduğunu dile getiren Yetiş, "Amacım insanların ibadetlerini ve Ramazanı dolu dolu yaşamasına teşvik etmektir. Elimden gelen ne varsa bunu yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Camiler her sene olduğu gibi bu senede liste haline getirdiğini belirten Yetiş, birinci gün Ulu Camide olacağını son gün ise Selahattin Eyyubi camisinde olacağını söyledi.

Yusuf Yetiş'ten ilham alıp onunla birlikte cami cami gezen Dilovan Tanrıkulu, "Yusuf abi 3 seneye yakındır tanıyorum beraber teravih namazlarına gidiyoruz mukabelelere katılıyoruz onun haricinde bunu çevremize de yansıtmaya çalışıyoruz olabildiğince şu anki gençlerimize baktığımız zaman manevi yönden eksikleri var o eksiklerini gidermek için bize de gençleri ya da ergenlik çağına yeni girmiş insanları bunlara teşvik ediyoruz o manevi boşluklarını doldursunlar diye topluma faydalı olsunlar diye bu tür çalışmalarımız da var bizim bunun için Yusuf abiyi tanıdım. Yusuf abiden 3 senedir gidiyoruz ve bunu çevremize de yansıtıyoruz umarım bu başkaları için de örnek olur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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