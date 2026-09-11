Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı